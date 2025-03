Ilrestodelcarlino.it - "La legalità passa anche dal bello". Una lezione che dal teatro passa alla scuola

Incontrando gli attori Luglio e Santangelo al termine dello spettacolo "L’ultima estate", abbiamo chiesto loro quale motivazione li abbia spinti a interpretare i due magistrati e la loro vicenda, su cui tanto in questi anni è già stato prodotto. "Ladal", ci hanno risposto. Abbiamo pensato che questa affermazione racchiude in poche e semplici parole il senso del nostro essere lì, neldella nostra città, con tanti compagni die insegnanti, insieme ai nostri concittadini, a condividere i valori della nostra comunità e l’emozione della bellezza. Ilfin dalle sue origini, nell’antica Atene, aveva questa funzione, non solo estetica maeducativa, centro della vita collettiva in cui si realizza ilggio di testimone alle nuove generazioni.