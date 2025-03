Cultweb.it - La lavatrice? Non usatela solo per i vostri indumenti (ecco come sfruttarla appieno)

Un articolo di approfondimento del Washington Post ha illustrato i mille usi di una. Già, perché non serveper il bucato quotidiano ma anche per le cosiddette pulizie di primavera e per detergere oggetti di uso giornaliero che non penseremmo mai di pulire in questa maniera.Washington Post ha interpellato Alicia Sokolowski, esperta di pulizie e titolare di un’azienda specializzata, la quale suggerisce di usare laper pulire le borse della spesa riutilizzabili e le borse di tessuto in generale. In questi modo, potranno essere riposte fresche e profumate e saranno pronte all’uso. In questo caso, l’esperta suggerisce di usare la temperatura più calda che gli oggetti possono sostenere e di effettuare il lavaggio una volta al mese.Laè un toccasana anche per lavare presine e guanti da forno, pretrattando le macchie ostinate di grasso prima del lavaggio.