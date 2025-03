Calciomercato.it - La Juventus rischia grosso: “Vlahovic come Kean”. Ribaltone Yildiz

Leggi su Calciomercato.it

Esonerato Thiago Motta in panchina, toccherà a Tudor cercare di risollevare la stagione della Juve e centrare l’obiettivo quarto postoLariparte da Igor Tudor. Spetterà all’allenatore croato risollevare la ‘Vecchia Signora’ dopo le ultime delusioni tra coppe e campionato.Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itStagione finora da dimenticare per la compagine bianconera, con la scelta di esonerare Thiago Motta per nonre di compromettere anche la corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. L’obiettivo per Tudor è chiaro: conquistare il quarto posto, mentre a giugno si tireranno le somme sul suo futuro e una possibile permanenza. Anche perché aleggia già l’ombra di Antonio Conte alla Continassa: “La Juve è la casa di Antonio, certo che lo vedrei bene. Ma Conte ha dimostrato di saper ottenere risultati un po’ ovunque in Italia e in Europa”, spiega Massimo Mauro alla ‘Gazzetta dello Sport’.