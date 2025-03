Ilnapolista.it - «La Juventus ha dato troppo potere a Giuntoli. Nemmeno Boniperti comandava da solo» (Massimo Mauro)

«Un errore dare lain mano aaveva tutto questo».intervistato dalla Gazzetta dello Sport sulla crisi dellae sul fallimento dell’accoppiata Thiago Motta-.Lei era uno dei più ottimisti in agosto. Eppure.«Salvo l’idea estiva die Thiago Motta di voler provare a vincere con un gioco diverso, ma la realizzazione è stata un fallimento totale. La lezione è che allabisogna assecondare di più la storia. Sarri ha vinto lo scudetto ed è stato manvia dopo un anno; Pirlo è stato esonerato dopo il quarto posto e la doppietta Coppa Italia-Supercoppa. E ora Thiago non ha finito il campionato».Si trovasse al posto diin questo momento?«Sarei quello più deluso di tutti. Thiago Motta è stata una sua scelta e mandandolo via si è trovato a dover ammettere uno sbaglio.