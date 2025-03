Ilfoglio.it - La Groenlandia è difficile da difendere. La Danimarca ci prova

Leggi su Ilfoglio.it

Copenaghen. “In un modo o nell’altro,” ha detto il presidente Donald Trump, gli Stati Uniti devono “prendere” la. Non solo perla patria, ma la “libertà del mondo”. La, dice, non sta facendo quasi abbastanza per proteggerla. Ha nominato due potenziali avversari: Cina e Russia. La sua posizione, ben lontana, in un oceano ostile tra il Nord America, l’Europa occidentale e la Russia, ha reso lastrategicamente vitale durante la Guerra Fredda. Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, non così tanto. Ma ora, mentre le tensioni aumentano in un Artico che si scioglie e si militarizza, la più grande isola del mondo è di nuovo sulla mappa. Il ghiaccio marino artico raggiunge tipicamente la sua massima estensione in marzo. Rende la maggior parte dellada raggiungere via nave.