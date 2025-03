Ilnapolista.it - La giustizia spagnola ha sancito che per 90 minuti possiamo urlare “scimmia” a Vinicius, per sfogarci (Marca)

La Procura hache “per 90, e a maggior ragione prima e dopo la partita, si può usare un atteggiamento razzista nei confronti diper sfogarsi”. Lo scrive in un editoriale suJosé Luis Hurtado. Perché la Procura per i crimini d’odio di Barcellona ha chiuso le indagini sugli insulti razzisti rivolti al giocatore del Real Madrid al Montjuïc nel 2023. “Gli esperti ritengono che non sia chiaro se sia stato definito puto mono (“fottuta”), mono tonto (“sciocca”) o se si sia trattato solo di un amichevole mucho morro (“grande nervosismo”). In ogni caso, la Procura ritiene che nessuno dei casi sopra menzionati rientri in ciò che è inteso come crimine d’odio. Dalla risoluzione non è chiaro se le espressioni fossero di umanesimo, fratellanza e fraternità”.