Ilgiorno.it - La forza di un incontro, da apprendista a giornalista

Leggi su Ilgiorno.it

Lo scorso 18 dicembre, i redattori di Canossa news hanno avuto l’onore di intervistare Roberto Beccaria, milanese, sposato con 4 figli e viceredattore del settimanale Oggi. Un viaggio appassionante tra ricordi, esperienze di vita e consigli preziosi. Cosa faceva come vicedirettore del settimanale Oggi? "il vicedirettore non è uno solo, spiega Beccaria, ciascuno ha deleghe specifiche: scegliere gli argomenti, decidere le interviste, sintetizzare i contenuti, correggere i testi e, non meno importante, dare un titolo efficace agli articoli; io in particolare mi occupavo del settore digitale" Come è stata la sua avventura come professore delle medie? "Facevo l’insegnante più di trent’anni fa. All’epoca ero fidanzato e volevo mettere da parte un po’ di soldi per sposarmi, così ho iniziato a insegnare italiano, storia e geografia in una scuola media.