La Fiorentina vola ai quarti della Viareggio Cup: battuto l'Olympique Thiessois

Firenze, 25 marzo 2025 – LaUnder-18 ha conquistato il passaggio aidi finaleCup superando 2-0 i senegalesi dell’. Al Viola Park, sul sintetico del campo Astori, la formazione viola con un gol per tempo ha regolato una delle migliori terzefase a gironi del torneo che si erano qualificate a quella a eliminazione diretta grazie alle reti di Puzzoli al 30’ su rigore e al raddoppio di Kaba in chiusura di ripresa. Una sfida nel complesso ben giocata da parte squadra di Capparella, che ha confermato un discreto cinismo in zona offensiva (tolte le due reti siglate, non si sono in realtà registrate occasioni particolarmente pericolose in attacco) e soprattutto un’ottima tenuta difensiva: con il clean sheet di oggi, sono salite a tre le gare disputate dai viola in cui Bonanno e soci non hanno subìto gol.