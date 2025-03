Oasport.it - La figura del perito assicurativo: chi è e cosa fa

Leggi su Oasport.it

Ilè unaprofessionale fondamentale nel settore, incaricata di valutare i danni e le cause di un sinistro al fine di stabilire l’entità del risarcimento dovuto. La sua attività è cruciale per garantire una corretta e trasparente gestione dei sinistri, tutelando sia gli interessi delle compagnie assicurative che quelli degli assicurati.Chi è il?Ilè un professionista esperto in materia di valutazione dei danni, con competenze tecniche specifiche a seconda del settore in cui opera (es. auto, immobili, infortuni, ecc.). La suaè regolamentata dalla legge, che ne definisce i requisiti professionali e le responsabilità.Le principali mansioni delincludono:Valutazione dei danni: Ilesamina il luogo del sinistro, analizza i danni subiti e ne determina l’entità economica.