Lanazione.it - La Fezzanese si aggrappa alla matematica

Leggi su Lanazione.it

Soltanto latiene ancora in gioco la. Nella ventottesima giornata del girone E di serie D la compagine del presidente Arnaldo Stradini perde 1-0 a Seravezza subendo il gol decisivo proprio all’ultimo minuto e purtroppo si avvicinaretrocessione. Infatti a sole sei giornate dfine della regular season i fezzanoti sono sempre ultimi con un ritardo di cinque punti dal Flaminia e di otto da Sporting Trestina e Terranuova Traiana. Si complica pertanto per i verdi la possibilità di poter agganciare una posizione di classifica che gli permetta di poter disputare i play-out. Ricordiamo che le ultime due della classifica retrocedono direttamente mentre le squadre dal tredicesimo al sedicesimo posto giocheranno gli spareggi salvezza. Tornandosconfitta con i viola del presidente Daniele De Rossi, indimenticato campione del mondo a Germania 2006, i verdi pagano le numerose assenze che avevano ben sette nell’ordine gli ex professionisti Cesarini e Bruccini e Ngom, Bechini, Antezza, Stradini e Sacchelli tutti infortunati.