Laprimapagina.it - La Fattura Elettronica obbligatoria in Italia ma…in Europa cosa succede?

Leggi su Laprimapagina.it

L’è stata tra i primi Paesi ina spingere sull’obbligatorietà dellaper tutte le transazioni B2B, B2C e B2G. L’obiettivo principale di questa innovazione è stato quello di contrastare l’evasione fiscale e modernizzare la gestione amministrativa delle imprese. Tuttavia, l’implementazione ha presentato anche alcune sfide, specialmente per le piccole e medie imprese.Un’innovazione con alcune difficoltàLarappresenta un passo avanti nella digitalizzazione del sistema fiscaleno, ma la transizione non è stata priva di difficoltà. Le piccole e medie imprese (PMI) hanno dovuto affrontare costi iniziali per l’adeguamento ai nuovi strumenti digitali e una curva di apprendimento nella gestione della nuova modalità dizione.Vantaggi e aspetti da migliorareSe da un lato laha migliorato la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni commerciali, dall’altro ha introdotto nuove complessità burocratiche.