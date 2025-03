La falsa copertina di Charlie Hebdo con Zelensky nella bara diffusa da Soloviev

Leggi su Open.online

Il propagandista russo Vladimir Solovyev, noto per le minacce contro l’Italia e per gli insulti rivolti alla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, ha diffuso l’ennesima fake news. Abituato a diffondere falsità, come nel caso recente degli incendi a Los Angeles, questa volta ha condiviso dal proprio canale Telegram unadella rivista satirica francese, la quale mostrerebbemorto all’interno di una.Per chi ha frettaSoliviev pubblica lail 22 marzo 2025.La data dellaè quella del 20 marzo 2025, ma nell’archivio della rivista non risulta.Risulta impossibile cheabbia pubblicato 2 edizioni della rivista in due giorni. Infatti, l’ultima pubblicata è del 19 marzo 2025.AnalisiEcco il post pubblicato da:Il testo del post di(22 marzo, 19:59 fuso orario italiano) è stato tradotto e diffuso anche in Italia, come possiamo notare dal seguente esempio pubblicato pochi minuti dopo (22 marzo, 20:18 fuso orario italiano):“Un cadavere politico emette i suoi ultimi gas”: una nuova illustrazione della rivista politica francese“L’Ucraina è indipendente”, dicedalla suanell’illustrazione.