Iodonna.it - La duchessa guadagna una commissione su ogni abito o accessorio venduto grazie ai suoi consigli. E funziona benissimo: tanti sono andati subito sold out. Ma per molti si tratta dell'ennesimo insulto alla Royal Family

Leggi su Iodonna.it

Dopo un nuovo brand già minato da continui ritardi, una serie Netflix contestatissima e un podcast criticato prima ancora di cominciare, Meghan Markle sorprende tutti lanciando un nuovo shop su Instagram. Comeinfluencer che si rispetti, monetizzerà tutti irelativi ai prodotti extra lusso che ama, dice, più dialtra cosa. E considerati i 2,6 milioni di followers che già ha, non ci metterà molto, la, a riempire il suo conto in banca. Ma una, anche se non più a corte, può davvero permettersi un’attività del genere? La regina Elisabetta non lo avrebbe mai accettato. Gwyneth Paltrow vs Meghan Markle: è guerra (di colazioni) sui social? X Ecco come vestirsiMeghan MarkleLa nuova iniziativa commerciale di Meghan, 43, nelle vesti di esperta di affiliate marketing è stata attivata attraverso ShopMy, una piattaforma internazionale che le permetterà dire unaperprodottoattraverso un link inserito nel suo profilo.