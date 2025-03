Ilrestodelcarlino.it - La dottoressa De Leo il nuovo medico di base a Montecosaro

LaIlaria De Leo prenderà servizio comedidal primo aprile. A dare la notizia è stata la sindaca Lorella Cardinali (foto). "Fino al 31 marzo – spiega con un post su Facebook – sarà la sostituta della dimissionaria Rossiello. Finora i recapiti mail e cellulare continuavano a essere quelli di Rossiello. Da venerdì scorso, per qualche disguido tecnico, questi recapiti sono stati bloccati e quindi laDe Leo non può leggere le mail né rispondere al telefono. Si è subito attivata per avere recapiti personali". I contatti sono stati condivisi nel post dalla sindaca. Da aprile i pazienti che erano in carico alRossiello saranno trasferiti automaticamente allaDe Leo. "Quanto alla collocazione dello studio daremo informazioni precise entro fine settimana.