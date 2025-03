Lanazione.it - La disputa sul convento. Spa o Rsa in San Paolino per bypassare lo stop. Ma il Comune non cede

Leggi su Lanazione.it

di Antonio Passanese Non un albergo ma una Spa con camere accessorie oppure una Rsa per anziani abbienti. Questa la possibile soluzione studiata dalla Az Hospitality di Firenze per quanto riguarda la trasformazione del covento di Sancosì da essere in regola con le norme di salvaguardia al Piano operativo che, già dal 2019, bloccano la nascita di nuove strutture ricettive in tutta l’area Unesco. L’antico monastero dei carmelitani scalzi, infatti, rientrerebbe nelle strutture a vocazione direzionale (così come i luoghi di culto, i collegi e le foresterie) che non hanno bisogno di un cambio di destinazione d’uso se utilizzati per i servizi alle persone e al pubblico. Quindi, per riadattare le celle e creare una sorta di percorso benessere nel complesso che per secoli ha ospitato i frati non sarebbe necessario fare un passaggio con ilma solo con la Soprintendenza, trattandosi di un bene storico-architettonico notificato.