La differenza tra me e te. Un Empoli ’al risparmio’. Il Como non bada a spese

di Simone CioniAlla ripresa del campionato dopo questa ultima sosta per gli impegni della Nazionale l’è atteso aper una sfida quanto mai fondamentale nella volata salvezza. Sia per il fatto che sono una neopromossa sia per storia, i lariani potrebbero essere considerati una diretta concorrente per la salvezza: del resto anche la classifica, sebbene siano sette i punti di vantaggio degli uomini di Fabregas, racconta che i biancocelesti devono effettivamente ancora guadagnarsi la salvezza. Dal punto di vista delle possibilità economiche, però, ilnon può essere minimamente messo sullo stesso piano del ‘piccolo’, visto che la proprietà del club lombardo, i fratelli Hartono, è la più ricca della Serie A. Una forza che si è vista in sede di mercato, con ilche è stata la sesta squadra a spendere di più dopo Juventus, Napoli, Milan, Roma e Atalanta, ma che come spesso succede non sempre paga sul campo.