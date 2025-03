Ilfattoquotidiano.it - La difesa di Santanchè: “Cambio avvocato? È una fake news, ho aggiunto un legale al posto della civilista”

“Non ho cambiato nessun, è una. Il mioresta Pelanda; ho semplicementel’Salvatore Pilo al, perché qui si tratta di questioni penali”. Lo ha dichiarato la ministra del Turismo Daniela, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle notizie relative al presunto. A chi sostiene che questa possa essere una mossa per prendere tempo,risponde: “Dovrebbero leggere meglio le cose. Non ho depositato nessuna istanza particolare, anch’io avrò il diritto di difendermi. È tutto tranquillo”. La ministra commenta anche le recenti dichiarazioni di Galeazzo Bignami: “Ho trovato le sue parole giuste. Io stessa ho detto chiaramente in Parlamento che, se dovesse arrivare un rinvio a giudizio, facendo ovviamente tutti gli scongiuri, farò le mie valutazioni.