La corsa per le Regionali Ricci e il suo doppio ruolo Il centrodestra | Si dimetta Ma il Pd fa quadrato

Bruxelles sullo sfondo, leall’orizzonte e la campagna elettorale che già s’infiamma: "Matteo, la prossima settimana andiamo a protocollare insieme le tue dimissioni da parlamentare europeo?", provoca l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli. A difesa dell’ex sindaco di Pesaro, che venerdì sera ha sciolto le riserve da candidato governatore del centrosinistra, due big del Pd: l’ex sottosegretaria Alessia Morani ("L’onorevole Ciccioli quando si è candidato all’Europarlamento era consigliere regionale e non si è dimesso dall’incarico") e il vicepresidente del Consiglio regionale Maurizio Mangialardi ("Non solo Ciccioli non si dimise all’atto di accettazione della candidatura", ma "si è aggrappato con le unghie e con i denti alla sua poltrona anconetana", sicché "la presa d’atto delle sue dimissioni risale a quasi due mesi dopo").