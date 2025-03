Quotidiano.net - La convalescenza di Papa Francesco. Isolamento forzato e più deleghe

Leggi su Quotidiano.net

Città del Vaticano, 25 marzo 2025 – Se è vero che i suoi più stretti collaboratori hanno dovuto usare parole di fuoco per vincerne la ritrosia a farsi ricoverare, c’è da credere che ci sarà parecchio da sacramentare in Vaticano per tenere a badanellaforzata a Santa Marta. Obbedire ai medici per scongiurare una ricaduta dagli esiti imprevedibili o dare retta al proprio istinto di pastore d’anime che non parla alle masse, ma conosce e riconosce di persona una ad una le sue pecore? Due mesi di clausura Un bivio. Due mesi di clausura assoluta rischiano per il Pontefice di trasformarsi nei quaranta giorni della tentazione di Cristo nel deserto. "Speriamo resista – confida una fonte interna al Vaticano che di Bergoglio conosce abitudini e temperamento –. La tentazione è grandissima, anche se è molto limitato e sa bene che al Gemelli ha rischiato due volte la vita".