La Consar deve cambiare registro | Avremmo dovuto rischiare di più

Il clima dei playoff e il peso specifico che può avere il singolo match, laRavenna lo ha capito immediatamente al debutto nel torneo post season. Il ko casalingo dell’altra sera contro Siena (1-3) ha messo ora i giallorossi con le spalle al muro. Per riportare in parità la serie dei quarti di finale e giocarsi poi l’accesso alla semifinale (eventuale gara3, in calendario per mercoledì 2 aprile al PalaCosta), occorrerà andare, domenica prossima, ad espugnare la città del Palio. Non ci sono alternative. Bisognerà anche, soprattutto in attacco, visto che la ricezione – al netto dei 10 ace incassati – ha complessivamente tenuto, evidenziando peraltro percentuali migliori rispetto a quelle di Siena. A pesare sono stati piuttosto i 14 errori in attacco. Fra i singoli, sottotono è parsa la diagonale degli schiacciatori: Tallone ha chiuso con 9 su 28 (32%), mentre Vukasinovic ha terminato con 7 su 20 (35%).