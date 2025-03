Ilfattoquotidiano.it - La condanna di Greenpeace al risarcimento di 660 milioni di dollari è una spia di allarme: gli ambientalisti si preparano ad altre battaglie legali

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

diUna giuria di nove persone della Contea di Morton ha emesso nella tarda serata di giovedì scorso un verdetto sulla causa temeraria e infondata mossa da Energy Transfer contronegli Stati Uniti (Inc eFund) eInternational, ritenendole responsabili per oltre 660di. Secondo l’organizzazione ambientalista questo verdetto farà sì che le multinazionali dei combustibili fossili ora cercheranno, con ancora più forza e arroganza, di negare la libertà di parola e impedire le proteste pacifiche. Ma la lotta dicontro l’infondata azione legale di Energy Transfer non finisce qui.Nelle scorse settimane, a dieci anni di distanza dalle proteste guidate dalle comunità indigene contro l’oleodotto Dakota Access, i rappresentanti diInternational (GPI) e di due entità dinegli Stati Uniti sono stati impegnati presso il tribunale della Contea di Morton (in Nord Dakota) nel contrastare un’azione legale milionaria e priva di merito intentata da Energy Transfer (ET), azienda statunitense che realizza oleodotti per il trasporto di combustibili fossili.