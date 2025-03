Ilgiorno.it - La comunità ebraica presente al 25 aprile: "No alle infiltrazioni, in piazza serve unità"

"Laci sarà". L’aveva anticipato il presidente dell’Anpi Milano Primo Minelli, una settimana fa, in occasione della presentazione delle iniziative collegate al corteo per la Liberazione del prossimo 25. Ma ora sono i diretti interessati a confermarlo, con una nota ufficiale pubblicata ieri. Ladi Milano, in occasione del 80° Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazismo e dal fascismo, parteciperà al corteo del 25insieme alla Brigata. Parole di David Blei, delegato alla comunicazione delladi Milano. "Questa presenza è tesa a commemorare tutte le vittime partigiane ed i soldati degli eserciti anglo americani che hanno dato le loro giovani vite per la nostra libertà – spiega Blei nella nota –. In questo momento di grande tensione ci si augura che vengano evitatee prese di posizione che possano inquinare la grandedi allora".