Ilrestodelcarlino.it - ‘La città è la scuola’ fa la differenza. Ottanta insegnanti e 680 studenti per realizzare un progetto inclusivo

Si è concluso il primo anno del‘Laè la, l’iniziativa che, partendo dalla primaria ‘Carducci’, ha coinvolto 80, 680e le rispettive famiglie sulle tematiche del vivere insieme. La parola d’ordine è stata ‘positività’: si è riusciti nell’intento di ‘costruire relazioni positive’. È stata promossa una cultura attenta ai bisogni della comunità per creare tutte le condizioni per scoprire l’altro senza temere le diversità: diversità di lingua, di razza e di cultura. Il percorso è stato avviato un anno fa nelle aule della scuola, trasformate in un hub educativo in cui, famiglie e cittadini, hanno preso parte a progetti incentrati su tematiche quali: l’accoglienza, il coinvolgimento, la riqualificazione degli spazi comunitari. "Cos’è la scuola se non il luogo del libero scambio e del libero accesso di idee e di parole? La scuola deve essere un corpo vivo e vivace – ha detto l’assessora alla scuola e ai servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi –.