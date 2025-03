Ilgiorno.it - La città di Piero Bassetti: "Una metropoli planetaria tra Europa e Mediterraneo"

A Milano la sua nascita, 96 anni fa. Insieme artefice e personaggio della storia politica e di una dynasty da inserire nell’edizione aggiornata di “De magnalibus urbis Mediolani“. Profeta di "Milanesi senza Milano". Sul “Reinventare Milano“, domani alle 11 a Palazzo Marino, farà discutere esperti e giovani. Eppure,, perché ritiene impreciso identificarla come “milanese“? "Mi sono ricordato che nel 1978, introducendo il mio “Occidente scomodo“, Peter Nichols (corrispondente del Times) mi definì ‘planetarist’". Futurista, autentico milanese. "Traduciamo: uomo politico che vede la posizione di Milano e dell’Italia nel contesto dell’intero pianeta". Come? "La vedevo nella sua arretratezza epocale". Fatalmente? "Sono immune dal fatalismo. Regionalista, convinto che il concetto di nazione non potesse più generare futuro, intuivo che gli italiani, troppo fresca nazione, potessero farsi attrarre verso un originale sviluppo europeo.