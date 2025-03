Formiche.net - La Cina accoglie La Russa e guarda a cantieristica navale e aerospazio italiani

Per Ignazio La, presidente del Senato, è stato l’ultimo giorno a Pechino, con incontro con il vicepresidente cinese Han Zheng (invitato a visitare l’Italia in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina) e visita alla Grande Muraglia nel popolare tratto di Badaling, non lontano da Pechino. Poi il volo verso Shanghai per la parte finale della sua visita istituzione inche lo vedrà impegnato in incontri con le autorità locali e con la comunità italiana.Parlando ai microfoni di Senato Tv, Laha dichiarato di aver registrato “un grande interesse per il rapporto dellacon l’Italia e una grande attenzione” specie dopo le visite di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, e Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, “che hanno rinnovato i termini del nostro partenariato che sembra in crescita importante”.