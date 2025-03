Ilrestodelcarlino.it - La Cgil dà l’allarme sul personale: "Mancano sessanta vigili del fuoco"

"La carenza dial Comando deideldi Forlì-Cesena sta mettendo a rischio l’efficienza del dispositivo di soccorso dei cittadini ed il benessere degli operatori". A denunciarlo sono il coordinatore e la coordinatrice della Funzione pubblica (Fp)deldi Forlì-Cesena Enrico Bazzotti e Federica Bartoletti, che chiedono interventi urgenti per garantire la sicurezza del territorio e la tutela dei lavoratori. "Ilattualmente in servizio è di 233 unità, a fronte delle 292 previste – informano –.all’appello 59, con un impatto diretto sulla capacità operativa del Comando. Ancora più preoccupante è la situazione delqualificato: su 90 capi squadra e capi reparto previsti, ne sono in servizio solo 64, con un deficit del 29%.