La casa di Raffaella Carrà ritirata dal mercato Magalli | ‘è un treno’

A quasi quattro anni dalla scomparsa di, la storica residenza romana della regina della televisione italiana è stata ufficialmentedal. L’appartamento di via Nemea, nel cuore residenziale di Vigna Clara, era stato messo in vendita dai nipoti Matteo e Federica Pelloni, figli del fratello Renzo, ma senza successo.L’immobile, un super attico di ben 384 metri quadrati, era stato inizialmente proposto a 2 milioni e 100 mila euro, cifra poi ribassata a 1 milione e 900 mila euro. Ma nemmeno la riduzione di prezzo è bastata a trovare un acquirente disposto a investire una somma così importante per quella che, più che una semplice, rappresenta un pezzo di storia dello spettacolo italiano.Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la decisione di ritirare l’appartamento dalla vendita potrebbe essere legata alla volontà degli eredi di procedere a una ristrutturazione strategica, per frazionare l’immobile e renderlo più appetibile sul: “Una cosa è vendere un appartamento di 400 mq, un’altra è venderne quattro da 100 metri l’uno”, ha spiegato un mediatore specializzato in immobili di pregio.