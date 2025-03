Lettera43.it - La Casa Bianca ha condiviso per errore i piani militari sullo Yemen con un giornalista

L’amministrazione Trump è incorsa in una grave violazione della sicurezza nazionale. Secondo una rivelazione di The Atlantic, membri senior del gabinetto di Donald Trump hanno discusso su Signal – un’app di messaggistica non autorizzata per informazioni classificate – iper gli attacchi contro le postazioni Houthi nello, includendo pernella chat il direttore della giornale, Jeffrey Goldberg. Tra i partecipanti alla conversazione figurano il vicepresidente JD Vance, il segretario alla Difesa Pete Hegseth, il segretario di Stato Marco Rubio e il direttore dell’intelligence nazionale Tulsi Gabbard. Goldberg ha raccontato di essere stato aggiunto pera un gruppo chiamato “Houthi Pc Small Group” dove ha assistito a discussioni dettagliate sull’attacco del 15 marzo contro la milizia sciita sostenuta dall’Iran.