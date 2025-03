Iodonna.it - La camicia rosa, capo versatile, elegante e sempre attuale, è di tendenza nella Primavera Estate 2025. Ecco 5 outfit da copiare

Leggi su Iodonna.it

Dalle passerelle allo street style, la, questo iconico, che sigilla il sodalizio tra stile femminile e maschile, ritorna nei guardaroba proponendosi come un passe-partout da mattina a sera.cinquediper abbinarla con stile.Con top bianco e jeans strappatiUncon top bianco,e maglioncino a righe sulle spalle. Sotto, jeans strappati e sneaker. Leggi anche › Lasi abbina così! Tra tradizione e innovazione In chiave sporty-chicCon gonna plissè in nylon al ginocchio, giacca anti-vento rossa e blu e slingback in vernice bordeaux.Con i jeans beigeUn look dallo Street Style della Copenaghen Fashion Week con, jeans beige, infradito e borsa tote nera.