La bufala pericolosa del biossido di cloro che cura l’autismo

Leggi su Open.online

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui e qui) stanno rilanciando una. Riguarda non solo il falso mito delinteso come malattia, ma si sostiene che il rimedio sarebbe rappresentato daldi. Si tratta di affermazioni prive di fondamento.Per chi ha fretta:Da anni si condividono testimonianze sull’efficacia deldio della candeggina perre i tumori o.Non esistono studi seri che dimostrino questo tipo di efficacia.Gli esperti mettono in guardia contro questo genere di narrazioni, in quanto si tratta di una sostanzase usata come terapia. AnalisiIldi? Ecco alcuni esempi di come viene condivisa la:GUARITO DA AUTISMO GRAVE CONDIE DIETA, REMISSIONE TOTALE DELLA CONDIZIONE AUTISTICA POST VACCINALE.