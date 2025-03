Ilgiorno.it - La Banca europea su Pedemontana: "Fondi solo per le tratte B2 e C"

Leggi su Ilgiorno.it

"Una tranche di soldi è stata erogata nel dicembre scorso e la ‘D breve’ non è parte del progetto finanziato". Larisponde ai gruppi ambientalisti sui 554 milioni chiesti daper realizzare l’infrastruttura. Ma quel denaro serviva allaB2 e C, è la stessa Bei a mettere nero su bianco che sull’ultimo, controverso, pezzo dell’opera da Usmate ad Agrate "non ci è stato presentato alcun progetto". Molti i rilievi fatti dai gruppi che si oppongono all’opera "a cominciare dal fatto che anche iper i percorsi già in cantiere erano legati al raccordo est-ovest che era talecon la ‘D’ originaria e senza, o con la sua modifica, verrebbe meno l’obiettivo stesso del progetto". Gli ecologisti hanno sottolineato anche "la scarsa chiarezza della società che parla del prestito arrivato da Bruxelles senza spiegare che èuna parte".