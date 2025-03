La 13enne bullizzata e con una disforia di genere | Mia figlia si sente maschio Nelle chat incitavano a bruciarla

Leggi su Open.online

Unadi Modena ha raccontato ai genitori di essere vittima di bullismo. E loro hanno letto unadei suoi compagni e compagne di classe: «Meglio dissanguata e vederla soffrire», «Bruciamola», «Sei talmente codarda che ora scrivi anche in privato», «Fai schifo». La madre ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera: «Tutto inizia l’anno scorso, in gennaio, quando miafaceva la seconda media. Con mio marito ci siamo accorti che era diventata più silenziosa. Si era allontanata dalle amiche e stava molto in casa. Poi, un po’ per volta, si è aperta e si è confidata facendoci vedere gli screenshot di unadi un social network, Helopal, dove tutti pubblicai in forma anonima con dei nickname».La migliore amica«Erano parole pesantissime. Ci ha anche detto che sapeva chi c’era dietro.