Klemen chi è il cantante in gara all’Eurovision 2025 per la Slovenia

Artista, conduttore e attore, ma soprattutto imitatore sui social e in tivù.Slakonja, anche noto solo come, rappresenterà laSong Contestdi Basilea, in programma dal 13 al 17 maggio. Popolare soprattutto sul web, ha realizzato parodie di tante star della musica tra cui Elton John e Lady Gaga oltre che dei principali personaggi politici del mondo, da Vladimir Putin a Donald Trump. Arrivando persino a Papa Francesco. In Svizzera porterà la sua How Much Time Do We Have Left?, con cui ha vinto la selezione nazionale Ema. A febbraio è finito però al centro delle critiche per un filmato in cui ha vestito i panni di tutti i vincitori della kermesse europea dal 2000 a oggi, facendo ricorso anche alla tecnica del blackface.è atteso sul palco durante la prima semifinale del 13 maggio.