.com - Kings League Italia: il diario della settima giornata

Leggi su .com

Laregala ancora una volta spettacolo ed emozioni in una Fonzies Arena SOLD OUT. Annunciata laWorld Cup Clubs 2025, che decreterà la miglior squadra del mondo!Indice, resocontoGrande annuncioLaha regalato partite incredibili:e cronacaBLACK LOTUS FC – GEAR 7 FC 4-5PUNCHERS FC – CIRCUS FC 5-8BOOMERS – TRM FC 2-6FC ZETA – FC CAESAR 6-3ALPAK FC – UNDERDOGS FC 5-4ZEBRAS FC – STALLIONS 2-5Classifica agdopo ladiConclusioni: unache non smette di stupire!, resocontoLacontinua a regalare momenti indimenticabili, con partite al cardiopalma e una cornice di pubblico sempre caldissima.