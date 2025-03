Lanazione.it - Kilowatt, c’è tempo fino a domenica 4 maggio per partecipare al bando del progetto Giovane Danza Italiana

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 25 marzo 2025 – C’èperaldel, promosso dalle Associazioni Culturali CapoTrave/, Cantierie dalla Cooperativa Anghiari Dance Hub, con l’intento di selezionare due nuove opere coreografiche di artisti e artiste italiani under 35, da sostenere attraverso un contributo alla produzione, un programma di residenze artistiche e il tutoraggio di professionisti del settore. 2 premi di produzione 15.000€ per una creazione con 3 interpreti 25.000€ per una creazione con 5 interpreti Un percorso produttivo di un anno ? 30 giorni di residenza tra Ravenna, Anghiari e Sansepolcro ? Tutoraggio con esperti/e di drammaturgia dellae disegno luci ? Debutto aFestival 2026 Ilsi rivolge a singoli autori e autrici italiani/e o residenti in Italia, gruppi e collettivi artistici con comprovata esperienza nell'ambito dellaconranea che non abbiano compiuto 35 anni di età alla data di scadenza del