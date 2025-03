Kennedy Jr. non ha imposto ai Senatori dell’opposizione «tutti i 72 vaccini raccomandati»

Leggi su Open.online

Diverse condivisioni Facebook riportano lo screen di un finto articolo attribuito alla rete affiliata della NBC KGW8, secondo il quale il nuovo segretario della Sanità americana RobertJr. avrebbeaiche lo criticavano per le posizioni No vax di assumerei 72in una sola volta. Si tratta di una burla già smontata dai colleghi di Reuters.Per chi ha fretta:Lo screen di un presunto articolo di una affiliata della NBC riporta cheJr. avrebbei 72aiche gli si opponevano.Non esistono fonti dirette che confermano provvedimenti del genere.La stessa NBC conferma che si tratta di una bufala creata storpiando la sigla di una sua emittente affiliata.AnalisiEcco come si presentano le condivisioni riguardanti la presunta imposizione “punitiva” di 72aiamericani:Subito dopo aver prestato giuramento come zar della sanità, RFK Jr.