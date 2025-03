Spazionapoli.it - Kean-Napoli, da Firenze sono sicuri: svolta inaspettata

Affareal, daarrivano le ultime di calciomercato:per il bomber della Fiorentina che piace anche in Premier League.Benvenuta maturità. Venticinque anni compiuti a fine febbraio, Moisesta vivendo una stagione da protagonista con la maglia della Fiorentina. La scorsa estate, tra qualche titubanza degli addetti ai lavori, Raffaele Palladino chiese esplicitamente il suo acquisto alla società viola. E l’attaccante italiano ex Juventus sta ripagando a suon di gol e giocate di classe. È di ben 20 reti e 3 assist il bottino stagionale ditra campionato e coppe. Altri due golinvece arrivati durante l’ultima pausa per le Nazionali, quando la sua doppietta in casa della Germania ha contribuito al 3 a 3 finale. Le voci di calciomercato aumentano: per il suo futuro potrebbe esserci unache riguarda anche il