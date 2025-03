Juventusnews24.com - Juventus Women, Krumbiegel riconquista la Nazionale tedesca: convocata dopo oltre un anno

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24la Germania: la bianconera è statain, dove mancava dal 2023festeggia il ritorno in. La calciatrice della, protagonista di una grande stagione in bianconero, è statadalla Germania per le prossime partite di Nations League. L’ultima chiamata risaliva a novembre 2023.Unser Kader für die beiden Nations League Spiele gegen Schottland ?Willkommen #IMTEAM ?? Franziska Kett! pic.twitter.com/Huv2kCAzyZ— DFB-Frauen (@DFBFrauen) March 25, 2025Premiata così la grande stagione dicon la, confermando così l’ottimo affare del club bianconero che ha acquistato la calciatrice a parametro zero dall’Hoffenheim.Leggi sunews24.com