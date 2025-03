Sport.periodicodaily.com - Juventus vs Genoa: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I bianconeri vanno a caccia del quarto posto che non deve assolutamente sfuggire, mentre I rossoblu sono sempre più vicini alla salvezza.vssi giocherà sabato 29 marzo 2025 alle ore 18 presso l’Allianz Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Le ultime due sconfitte pesanti contro Atalanta e Fiorentina hanno spinto la dirigenza bianconera ad esonerare Thiago Motta e chiamare Igor Tudor che trova una squadra quinta in classifica a meno uno dalla Champions League, obiettivo che, visto la stagione fallimentare, deve essere assolutamente centrato.I liguri navigano in acque tranquille grazie anche all’arrivo di Viera in panchina, ed ora occupano il tredicesimo posto con 35 punti e ben tredici punti sulla zona retrocessione.