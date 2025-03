Ilnapolista.it - Juventus, l’esonero di Motta è costato 15 milioni: la proprietà dovrà contenere le perdite entro 32 milioni (Gazzetta)

Esonerare Thiagoha portato allauna spesa extra di circa 15. Quindi per rispettare la tabella di marcia imposta dai proprietari di Exor, ledovrebbero rimanerei 32. Sarà dunque necessario valutare diverse alternative per l’estate.Larivedere il suo piano economico dopodi ThiagoCome riportato dalladello Sport:di Thiagoinciderà pesantemente sul conto economico 2024-25, perché il clubaccantonare a bilancio l’intero compenso pattuito per i restanti due anni di contratto, oltre a pagare ovviamente le ultime mensilità di questa stagione: pur ipotizzando il mantenimento dei benefici del Decreto Crescita goduti da, parliamo di 13-14per gli emolumenti dell’intero staff tecnico, a cui si aggiunge lo stipendio di Tudor e dei suoi collaboratori (attorno a 1 milione lordo fino a giugno), per un totale di 14-15