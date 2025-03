Juventusnews24.com - Juventus, la passione per i colori bianconeri si espande sempre di più ed è testimoniata da questa crescita: i numeri sorprendono!

di RedazioneNews24, la Vecchia Signora continua arsidi più: lapiù “mondiale” e questilo confermanoAlla conquista del mondo. Lacontinua a far parlare di sé.volta in senso positivo. Laverso itocca un’altra cima inesplorata a livello mondiale, come evidenzia questo comunicato statistico della società.COMUNICATO – «La famiglia bianconera si allargadi più. Idella stagione 2024/25 confermano unacostante deiOfficial Fan Club (JOFC), testimoniando unache non conosce limiti geografici. Nel confronto tra le ultime due stagioni, il numero totale di JOFC è passato da 539 a 553, registrando un aumento di 14 club. Un segnale inequivocabile dell’amore per lache continua a diffondersi in tutto il mondo.