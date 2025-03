Rompipallone.it - Juventus Genoa, il grande protagonista a rischio: infortunio in Nazionale

Brutte notizie dalla, il calciatore potrebbe saltare la sfida allo Stadium a causa di un. Nei prossimi giorni tutti i calciatori impegnati con le nazionali torneranno a disposizione dei propri club. In casa Juve ci sarà unanovità pronta ad attenderli: la storia con Thiago Motta è ufficialmente finita, questa mattina Igor Tudor ha tenuto la sua prima seduta d’allenamento.Il tecnico croato torna ad allenare dopo quasi un anno, quando si è conclusa la sua breve esperienza sulla panchina della Lazio. Lo scorso anno ha portato i biancocelesti in Europa League, ma quest’anno avrà il compito di portare latra le prime quattro. I bianconeri non vogliono perdersi l’appuntamento con la prossima Champions League e Tudor dovrà lavorare nel migliore dei modi per riuscirci.