Tvplay.it - Juventus, che mazzata! Piove sul bagnato dopo l’esonero di Motta

l’annuncio non migliora la situazione, ecco cosa sta succedendo alla: i dettagli.Periodo complesso per ladi Thiagoha aperto una crepa di notevole livello all’interno dell’ambiente bianconero. Le due pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina hanno messo la dirigenza bianconera con le spalle al muro, costretta a birre su un’altra guida tecnica quando manca ormai poche partite al termine della stagione., chesuldi(LaPresse) tvplay.itUn esonero arrivato in un momento inaspettato,una serie di conferme da parte della società che diverse volte avevano dichiarato di proseguire con la fiducia nei confronti dell’ex allenatore del Bologna. Un fulmine a ciel sereno, dunque, che non colpisce soltanto l’aspetto tecnico-sportivo della, ma anche le casse e tutto ciò che riguarda l’aspetto finanziario dell’operazione.