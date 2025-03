Rompipallone.it - Juventus, c’è l’erede di Cambiaso: pronto il sorpasso sul Milan

Unain piena rivoluzione è pronta a salutare definitivamente: occhi sul sostituto, e sull’insidia.Nessun tifoso dellaavrebbe potuto immaginare il terremoto intestino che ha scosso il mondo bianconero a stagione in corso. Il progetto che ha preso avvio con Thiago Motta, seppur con discontinuità e mancanza di linearità, sembrava destinato a durare fino a fine stagione – Mondiale per Club compreso. Eppure gli obiettivi mancati e la rottura con lo spogliatoio sono finiti per pesare troppo su una squadra desiderosa di tornare ai vertici dopo anni di insuccessi.L’inizio di un nuovo capitoloL’eliminazione in Champions League contro il PSV, nonché il k.o. interno con l’Empoli che è valso l’addio alla Coppa Italia non sono stati altro che i motivi scatenanti di una rottura ormai nell’aria.