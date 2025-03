Serieanews.com - Juve, non solo Osimhen: dal Napoli anche lui, contatto diretto

, via alla rifondazione estiva: nonVictor, doppio scippo dal, c’è già stato il primo, non: dallui,(Ansa Foto) – SerieANews“Siamo lantus, ecco che cosa dobbiamo ritrovare“. Queste le prime parole di Igor Tudor da nuovo tecnico del club piemontese. Il croato con l’arrivo alla Continassa ha un po’ chiuso il cerchio. Ha vissuto lo spogliatoio bianconero da calciatore e poi da vice allenatore, secondo di Andrea Pirlo.Ora, però, le responsabilità sono tutte su di lui. L’allenatore, che a giugno ha chiuso il suo rapporto con la Lazio per incomprensioni con Lotito sul mercato, avrà il compito di far rialzare la testa a Vlahovic e soci. Il quarto posto è pressocché obbligatorio, una sorta di imperativo da cui non si può prescindere.