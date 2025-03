Sport.quotidiano.net - Juve news: Vlahovic torna al centro del progetto. Rischia Kolo Muani

Torino, 25 marzo 2025 – Dusanil bomber della. L’arrivo di Igor Tudor cambia le carte in tavola e serve per rispolverare dalla panchina il centravanti serbo, che dunque si riprende la sua centralità in un attacco che cambierà anche come modulo. Tudor dovrebbe riportare laalla difesa a 3, con esterni di ruolo e, soprattutto, due uomini sotto punta dietro. Significa che Dusan rientra tra i titolari mentreè l’indiziato a fare la riserva, mettendo di fatto in discussione anche il riscatto estivo dal Psg. Uno stravolgimento vero e proprio. Ecco il 3-5-2 concentravanti Più concretezza, sia davanti che dietro. Pochi fronzoli. La nuovadi Igor Tudor deve ripartire da due fattori: la tenuta difensiva e il cinismo offensivo. Davanti, si riparte da Dusan, che comunque è vicino alla doppia cifra nonostante le recenti difficoltà con Thiago Motta.