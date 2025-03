Zonawrestling.net - Joe Hendry ha in ostaggio il titolo mondiale TNA

Il regno di Joeè insufficiente.Si, lo dico, lo scrivo, lo sottolineo per più e più volte.Da Genesis ad oggi, quindi dopo circa 60 giorni o poco più, sono arrivate solo quattro difese titolate, la prima nel ritorno in live di iMPACT contro Matt Cardona, a seguire Jake Something, Ryan Nemeth e Hammerstone.Tolta infatti la contesa contro Cardona, le altre sono arrivate in via casuale o comunque senza alcune lode totale.Abbiamo poi visto Joe allearsi con il nuovo arrivato Elijah – il quale sappiamo affronterà ben presto (Rebellion?) – e continuare la faida contro il System e i Colons fino allo Steel Cage match di Sacrifice, a il suo regno da campione resta insufficiente.Probabilmente lunedì lo vedremo a RAW per fare coppia in quel di Glasgow insieme a Jey Uso e, così come la presenza nel Royal Rumble match maschile dell’omonimo PLE, sarà sicuramente un momento interessante, bello e importante.