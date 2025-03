Jessica Jones | Krysten Ritter sembra ottimista riguardo al suo ritorno

Leggi su Cinefilos.it

al suoQuasi tutti gli show televisivi Netflix della Marvel Television hanno perso qualità con il passare del tempo e questo è stato innegabilmente il caso di. Dopo una prima stagione buona, la seconda serie di episodi è stata una delusione e la terza ha proseguito il trend. Tuttavia, sia nella sua serie che in Defenders, è stato difficile trovare difetti nella performance dicome investigatore privato alcolizzato, e da un po’ di tempo circolano voci sul suocomenel MCU.She-Hulk: Attorney at Law e Echovano essere delle possibilità probabili un tempo, ed è stato ampiamente riportato cheè stata vicina a girare un cameo per quest’ultimo (è stato presumibilmente scartato quando la serie ha rilasciato un episodio ed è diventata una serie autonoma “Marvel Spotlight”).