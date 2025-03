361magazine.com - Jeff Bezos sceglie l’Italia e Venezia per le sue nozze da lusso: i dettagli

Leggi su 361magazine.com

Si sposerà con Lauren Sanchez, fondatore di Amazon ha sceltoper convolare acon Lauren Sanchez, pilota, scrittrice, filantropa e giornalista.Stando ai tabloid non baderà a spese e il matrimonio avverrà il 24 giugno.avrebbe già bloccato cinque alberghi e quasi tutti i taxi della laguna.Secondo Corriere della Sera hotel come Gritti Palace, Hotel Danieli, Aman Venice, Belmond Hotel Cipriani e una parte del The St. Regis Venis sono state prenotate per gli ospiti che si muoveranno sui taxi. Si parla di una città blindata per la privacy di tutti ma anche per evidenti questioni di sicurezza.Leggi anche: Dinner Club arriva in chiaro: dove vedere lo show con CraccoStando a quanto spiega il New York Post il matrimonio sarà celebrato nelle acque della Laguna a bordo del Koru, il mega-yacht da 500 milioni di dollari su cui nell’agosto 2023e Lauren festeggiarono il fidanzamento al largo di Positan.