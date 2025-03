Jazz&Baccalà | arriva la star cubana membro dei Buena Vista Social Club Jany McPherson

Leggi su Ildenaro.it

La(piano, voce) accompagnata da Luca Bulgarelli (contrabbasso) e da Amedeo Ariano (batteria), venerdì 28 marzo sarà protagonista all’undicesima edizione del festival “Jazz & Baccalà” al Teatro Summarte di Somma Vesuviana (via Roma 15). Cantante, pianista e compositrice, ha iniziato giovanissima a suonare nella leggendaria orchestra, influenzata dalla tradizione di grandi pianisti cubani come Ernesto Lecuona, Bola De Nieve, Chucho Valdès. A Cuba ha vinto il prestigioso Premio Adolfo Guzman. La sua musica è una sintesi di vari stilemi e linguaggi limitrofi e affini al mondo del jazz che ei esprime attraverso una gamma cromatica ricca di nuances, in cui evoca i suoni della sua terra ma con grande personalità, originalità e modernità.